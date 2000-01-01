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цены на самоклеящиеся наклейки

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Наклейки и стикеры – это самая востребованная сегодня полиграфическая продукция, используемая для разных целей. Распечатать наклейки с логотипом оптом или маленькой партией в Москве предлагает цифровая типография печать-наклеек.рф.

Зачем нужны наклейки и стикеры

Печать наклеек, этикеток, стикеров на самоклеющейся бумаге, прозрачной и самоклеющейся пленке, виниле актуальна для следующих целей:

маркировка продукции;

нанесение фирменного знака;

реклама на товаре;

изготовление указателей для торговых залов, выставочных павильонов и других крупных общественных объектов;

яркий сигнал о сниженной цене на отдельные товары, требующие быстрой реализации;

тюниг автомобилей.

Сфера использования стикеров и наклеек с логотипом велика. Яркие и красочные наклейки, оптом заказать которые можно в нашей типографии, безусловно, быстрее привлекают внимание покупателя к рекламируемой продукции. Такой товар с полок магазинов уходит быстрее.

Типографские самоклеящиеся наклейки можно встретить буквально на каждом шагу. Прохожие видят яркие привлекательные стикеры в витринах бутиков, на стеклах и кузовах автомобилей, на барных стойках кафе и ресторанов, на бытовой технике и новой посуде.

Заказать наклейки можно для донесения потребителю важной информации о цене, размере, условиях ухода за текстильными вещами. Печать стикеров актуальна для краткого информирования покупателей о технических характеристиках, габаритах и гарантийном сроке оборудования, условиях эксплуатации. Такие полиграфические изделия называются шильдиками.

Наклейки с резкой клеят на подарочные упаковки, поздравительные открытки. Вырубные стикерпаки на самоклеящейся основе используют для идентификации шкафчиков в раздевалках детских садов, для обозначения авторства на изделиях ручной работы.

Популярность самоклеющихся наклеек обусловлена простотой их применения, эффективностью в качестве рекламного и информационного носителя. Процесс фиксации стикера к поверхности занимает считанные секунды. Печатная продукция на самоклеящейся основе держится крепко, яркие этикетки видны издалека.

Заказать наклейки с учетом целевого назначения

Прежде чем оформить заказ на фирменные наклейки с логотипом, нужно определить их роль. Типография может распечатать стикеры в бумажном, виниловом или пленочном исполнении. Чтобы полиграфические POS-материалы максимально выполняли свою функцию, заказывать их нужно с учетом целевого назначения.

Разработкой дизайна фирменных наклеек с логотипом занимаются специалисты типографии. Графические дизайнеры создают макет, который согласовывается с заказчиком в режиме онлайн или при личном посещении офиса. При разработке эскиза учитываются все требования и пожелания клиента, специфика предприятия.

Наша типография работает с частными и юридическими лицами города Москвы и всех регионов РФ. Заказать наклейки оптом или небольшой партией у нас можно в следующих исполнениях:

бумажные стикеры – чаще используются для информации о товаре;

виниловые наклейки – актуальны для оформления витрин, барных стоек, уголков ресепшен, применяются в качестве интерьерного декора;

полупрозрачная либо полноцветная самоклейка Oracal, другие виды полиграфических пленок – используются для тюнинга автомобилей, для нанесения товарного знака на бытовую технику, для дизайна интерьеров;

наклейки с резкой из полупрозрачной пленки – такие POS-материалы идеально смотрятся на стеклянных витринах магазинов и салонов, становятся украшением экстерьера коммерческого предприятия.

Как происходит печать наклеек

Печатая виниловые, пленочные этикетки и наклейки на заказ в Москве, мы используем лазерные принтеры, качественную основу и специальный тонер оптимальной стойкости. Лазерная печать стикеров является сегодня наиболее востребованной технологией, так как оттиск получается четким, изображение ярким, цветопередача точной, шрифты читаются хорошо, на рисунке отсутствует зернистость.

На лазерном принтере мы можем распечатать наклейки с вырубкой на бумажной самоклеящейся основе. Небольшие стикеры расположены на общей подложке, но каждый имеет вырезку, благодаря чему без использования ножниц быстро отделяется от основания.

Печать больших наклеек на самоклеящейся пленки для осуществляется посредством струйной – экосольвентной технологии. Оттиск на струйном принтере получается не таким четким, как на лазерном оборудовании, но цена заказа окажется существенно ниже. Если качество POS-материалов не является для клиента приоритетом, ему стоит заказать наклейки, отпечатанные струйным методом.

Дабы предотвратить быстрый износ таких этикеток, их нужно заламинировать. Ламинация рекомендована для полиграфии, которая будет использоваться не одноразово. Предназначенные для длительной службы стикеры лучше печатать лазерным способом с последующей глянцевой или матовой ламинациией. Матовая ламинация исключает на картинке блики и подходит для неярких изображений. Глянцевая идеальна для ярких наклеек, с нею рисунок становится еще более насыщенным.

Услуги типографии Печать-наклеек.рф:

печать стикеров на виниловой основе для оформления интерьеров и витрин;

изготовление бумажных наклеек с логотипом для маркировки товаров;

печать наклеек на самоклеющейся бумаге для одноразовых промо-кампаний;

печать наклеек на заказ на полиграфической пленке по шаблону или уникальному макету для тюнинга автомобилей, оформления интерьеров;

распечатать наклейки, этикетки и стикеры в нашей типографии можно лазерным, струйным, офсетным, цифровым методом.

Хорошим спросом у дизайнеров и рекламодателей пользуется широкоформатная экосольвентная печать, позволяющая изготавливать наклейки размером до 2х метров. Такая графика применяется для оформления интерьеров, брендирования автомобилей и оборудования.

Стикерпаки

Большую популярность для маркировки продукции и формирования айдентики (фирменного стиля) компании получили стикерпаки – наборы стикеров, отпечатанные на одном листе с вырубкой. Такие полиграфические материалы повышают узнаваемость бренда, позволяют понять специфику предприятия, привлекают целевую аудиторию.

Стикерпаки изготавливаются на лазерных и струйных принтерах. Выбор технологии печати наклеек остается за заказчиком, который исходит из бюджета и назначения POS-продукции.

Сколько стоит печать наклеек на заказ

Рассчитать стоимость печати наклеек поможет наш онлайн-калькулятор. В программу заложены актуальные цены, остающиеся неизменными при сохранении параметров заказа. Для тиража каждой партии используется индивидуальная технологическая карта, благодаря которой печать осуществляется в строгом соответствии с требованиями заказчика. При таком подходе к предоставлению услуги ошибки и брак практически исключены. Все наши клиенты оставались довольны качеством полиграфии и сроками выполнения заказов.